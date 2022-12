Malvino Salvador faz críticas a Lula e ao PT: ‘nunca pensou no Brasil’

Apoiador de Bolsonaro, o ator Malvino Salvador garante que vai fiscalizar o governo do presidente eleito Lula e o PT, de quem é bastante critico. Para o artista, a legenda é muito autocentrada e deixa os interesses nacionais em segundo plano.

"Espero que faça boas escolhas pensando no Brasil como um todo e não no partido. Isso é o que tem que se pensar. Essa é e sempre foi a minha grande questão contrária às atitudes do PT. Na minha opinião, o PT sempre pensou no partido, nunca pensou no Brasil”, disse em entrevista ao Notícias da TV.

O ator relembrou o período em que o partido esteve no poder e disse que Lula não soube aproveitar as oportunidades durante sua gestão. "O Lula chegou a ter 85% de aprovação nacional no mandato dele. Tinha a faca e o queijo na mão para transformar o Brasil positivamente”, completou.

Para Malvino, os eleitores vão fazer uma nova escolha daqui a quatro anos, nas próximas eleições.