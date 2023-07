Malala 'zera trend' em foto com o marido: 'Esta Barbie tem um prêmio Nobel, e ele é só o Ken'

A ativista fez questão de explicar que a legenda era apenas uma brincadeira. "Espero que não magoe todos os Kens como acontece no filme", comentou. Ela ainda disse que gostou do longa estrelado por Margot Robbie. "Amamos o filme, achamos muito engraçado e profundo", disse.

A foto, claro, foi parar nas redes sociais da ativista paquistanesa. O que ninguém poderia prever era que a legenda escolhida por ela se encaixaria tanto com a trama do filme de Greta Gerwig, que mostra um mundo cor-de-rosa com mulheres ocupando os postos de comando mais importantes.

