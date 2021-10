Maju Coutinho se despede do Jornal Hoje após 2 anos

Maju Coutinho se despediu do Jornal Hoje nesta terça-feira (26) após 2 anos na bancada do telejornal. A apresentadora irá comandar o ‘Fantástico’ ao lado de Poliana Abritta a partir do dia 21 de novembro.

AGORA: Maju Coutinho é aplaudida em pé pelos colegas jornalistas em sua despedida do Jornal Hoje pic.twitter.com/GB4P26Y5k1 — CHOQUEI (@choquei) October 26, 2021

“Hoje foi meu último dia aqui no Jornal Hoje. Eu agradeço mais uma vez pela sua companhia nesses últimos dois anos. Foi muito bom estar ao seu lado na hora do almoço. A gente se vê no 'Fantástico', no dia 21 de novembro”, disse.

Maju será substituída por César Tralli.