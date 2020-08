Maju Coutinho presta homenagem com gesto do Pantera Negra e comove web

A jornalista Maju Coutinho prestou homenagem ao ator do 'Pantera Negra', Chadwick Boseman que morreu após enfrentar uma batalha contra o câncer nos últimos 4 anos. Ela fez uma entrada no programa "É de casa", da TV Globo, diretamente do estúdio do "Jornal Hoje".

a maju coutinho fazendo e falando wakanda forever após a reportagem sobre o Chadwick Boseman pic.twitter.com/ytF0rahs1c — Nação Marvel (@NacaoMarvell) August 29, 2020

Com o gesto que é é uma forte marca do super-herói nas telas do cinema, Maju encerrou sua apresentação e comoveu a web. A atitude da jornalista ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter, neste sábado (29).