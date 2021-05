Majella se vacina contra Covid-19 e faz homenagem emocionante a Paulo Gustavo

Marcus Majella, um dos amigos mais próximos de Paulo Gustavo, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (19) no Rio de Janeiro. Com 42 anos, ele sofre de hipertensão, logo está na vez da imunização pelo critério de comorbidades.

O ator chegou ao posto de vacinação usando uma camisa estampada com uma foto de Paulo Gustavo, que morreu após quase 2 meses internado com complicações gravíssimas da Covid-19.

"A vacina tão sonhada que meu amigo não conseguiu tomar. Mas levei ele no meu peito para participar desse momento comigo. Ele ficaria feliz!", escreveu Majella em um emocionante tributo.

"[O Paulo Gustavo] Falava para mim toda semana: 'Marquinhos, cuida da sua saúde, porque a senhora é hipertensa, viado.' Estou me cuidando, querido amigo. Por ser hipertensa, me vacinei hoje, aos 42 anos, no Rio de Janeiro (obrigado à equipe carinhosa que me atendeu)”, continuou.

Em seguida, o ator desabafou: “Dá uma sensação de alívio ser imunizado, mas ainda é triste quando pensamos nos mais de 430 mil que partiram. Só estaremos seguros quando todos puderem ter acesso. Aí sim poderemos ficar mais tranquilos. Por enquanto seguimos com todos cuidados necessários. Meu agradecimento aos cientistas. E meu respeito imenso a todos profissionais da linha de frente: agentes de saúde, médicos, técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais do setor de limpeza e serviços gerais que há mais de um ano arriscam suas vidas e ajudam a população diariamente no combate a esse vírus. Vacina para todos! Obrigado SUS.”.