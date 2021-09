Maíra Tatuyo faz sucesso nas redes sociais mostrando dia a dia em aldeia

Aos 22 anos de idade, a indígena Maíra Tatuyo, viralizou na rede social Tik Tok com mais de 6 milhões de seguidores que veem e comentam postagens dela sobre o dia a dia na aldeia Tatuyo, às margens do Rio Negro.

Com mais de 80 milhões de likes na rede social, Maíra já foi alvo de reportagem publicada no jornal americano The Washington Post e repercutida no Brasil pelo site G1.

Entre as imagens que ganharam a simpatia e admiração estão cenas como a produção de beiju de goma, brincadeiras entre irmãos e falas da mãe e do pai no idioma nativo, wanano e até consumo de iguarias como larvas de coco.

A jovem começou a gravar e postar vídeos para a rede social no ano passado, quando o isolamento social começou por conta da pandemia de covid-19 e sua aldeia parou de receber visitantes.

Nas postagens, além de brincadeiras entre os dois irmãos, que também estão na Internet, ela mostra a cultura e culinária exótica, como o consumo de larvas de coco e formigas, assim como a preparação da farinha e do beiju de mandioca.

Na postagem da mãe preparando esse alimento tradicional na aldeia, alguns seguidores manifestam admiração e fazem declarações elogiosas a ela e aos vídeos.

Outra postagem de muito sucesso é a da mãe ensinando a dar boa noite no idioma wanano.