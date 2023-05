Maíra Cardi revela tatuagem íntima para Thiago Nigro: ‘só ele sabe’

"Fiz uma tatuagem no dedo (com as iniciais T e N) porque representa uma aliança eterna. E fiz outra tatuagem especial, mas essa só ele sabe ”, contou aos risos em um podcast.

Além de tatuar as iniciais de Thiago Nigro com 1 mês de namoro, Maíra Cardi revelou que fez uma tatuagem íntima ao noivo, conhecido também como ‘Primo Rico’.

