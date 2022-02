Maíra Cardi revela que passou por cirurgia íntima após traições de Arthur Aguiar: “Rejuvenescida”

Na época, a coach veio à público pelo instagram, após descobrir das traições por meio da amiga, a cantora Lexa, e contou sobre os casos de Arthur Aguiar, relevando até que vivia uma relação abusiva e que o ator mantinha relações sexuais com prostitutas enquanto ela amamentava a única filha do casal, Sophia, hoje com 3 anos.

A ex-BBB afirmou no programa de Rodrigo Faro, que passou pela cirurgia íntima para “dar uma rejuvenescida" e se sentir melhor com seu desempenho sexual.

Maíra Cardi, 38, revelou que passou por uma cirurgia de reconstrução vaginal após descobrir as traições do marido, Arthur Aguiar, em maio de 2020.

