Maíra Cardi faz nova declaração a Thiago Nigro: 'do tipo que é traído e fica calado'

Maíra Cardi entrou para os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (15) com mais uma declaração ao noivo Thiago Nigro, o Primo Rico.

A coach de emagrecimento rasgou elogios ao coach de finanças, com quem namora há dois meses, e aproveitou para lançar várias indiretas sobre ficar calada e se segurar para não levar algumas coisas a público: "Você não deixa".

Confira na íntegra: "Eu nunca conheci alguém tão especial, generoso e inteiro quanto ele. Eu pedi a Deus um parceiro de guerra, de vida, de job, de sorrisos, piadas e loucuras, e Deus me entregou ele! Thiago é do tipo que fica calado, do tipo que dá mérito a quem nem tem e às vezes nunca teve só por compaixão! Ele tem gratidão a quem foi ingrato! É do tipo que é traído e fica calado, que ajuda sem esperar nada em troca!

Enfim, tenho que aprender muito com você, meu amor! Principalmente a ficar calada, se bem que já tô né?! E muito, mas vira e mexe quero falar tudo e você não deixa, dizendo 'Deixa Deus, Maíra', e vai eu esperar Deus. Te amo! Obrigada por querer viver o resto da vida comigo!", concluiu.

Vale lembrar que recentemente, a ex de Thiago, Camila Ferreira, mandou indiretas para o ex e para o casal no Twitter, chegando a chamá-los de "The e Monio". (Demônio).