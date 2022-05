Maíra Cardi se pronuncia sobre suposto cancelamento de documentário de Arthur Aguiar na Globo

Respondendo por Arthur Aguiar, Maíra Cardi se manifestou neste domingo (1º) através do Instagram do ator, sobre o documentário sobre ele supostamente cancelado após o casal não chegar a um acordo com a Globo.

"A gente não disse não para a nada, mas a gente também não disse sim para alguma coisa. Então, a gente precisa olhar primeiro para o que tem para ver o que faz sentido, o que não faz sentido e o que a gente vai dar conta, porque se comprometer com algo que depois a gente não dá conta não adianta. Então, talvez por isso que esteja saindo essa fofoca de que a gente cancelou e não vai fazer. Na verdade, a gente nem conseguiu respondê-los. Então, seria isso. Não foi cancelado nada, não foi dito sim e, simplesmente, não foi dito não", garantiu ela.

Mais cedo, a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, publicou que o projeto que já estava sendo gravado com a família de Arthur desde antes do fim do BBB 22, foi cancelado porque ele e Maíra não entraram em um consenso com o Globoplay.

A coach de emagrecimento continuou: “Hoje, a gente vai parar, ver tudo o que tem na mesa, todas as oportunidades, levar para assessoria e empresário dele para que decidam o que faz sentido e não faz e a gente vem entregar tudo para vocês na rede social oficial dele.”.

“Em nenhum momento, houve acordo da minha parte ou da nossa parte com eles porque eu não consegui parar para olhar e ver tudo o que existe de oportunidade. Graças a Deus, o Arthur está com infinitas oportunidades, maravilhosas e é muito grato por isso. A gente não conseguiu olhar o que vai fazer e não vai fazer.”.