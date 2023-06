Maíra Cardi e Thiago Nigro planejam casamento com 'orçamento na estratosférico'; saiba detalhes

Maíra Cardi e Thiago Nigro querem fazer um casamento ostentativo, com "orçamento na estratosfera" — segundo palavras da própria ex-BBB — e festa com duração de quase uma semana.

O casal se conheceu em janeiro, quando ela foi contratada para emagrecer o coach de finanças, que na época estava há 10 anos com Camila Ferreira. Maíra e Nigro assumiram o namoro em março.

A coach de emagrecimento inicialmente pretendia fazer o casório nos dias 24, 25 e 26 de agosto, mas Nigro quer estender a festa para 6 dias de duração. Em agosto, os dois completam 7 meses de relacionamento.

O megaevento deve ocorrer em um hotel fazenda no interior de São Paulo, onde os convidados poderão ficar hospedados.

A influenciadora contou detalhes no Instagram e no PodCats, no qual afirmou que serão servidas comidas fit e opções não tão saudáveis assim em um cardápio descrito como "podrão" por ela.

Maíra já foi casada com Greto Guariz, por 6 anos, e com Arthur Aguiar, com quem ficou entre 2017 e 2022, entre idas e vindas. Ela é mãe de Lucas Rangel, 22 anos, fruto do relacionamento com Nelson Rangel, e de Sophia Cardi, 4 anos, do casamento com Arthur.