Maíra Cardi e Arthur buscam ajuda espiritual em meio a polêmicas

Maíra Cardi,postou uma foto ao lado de Arthur Aguiar em um culto de André Valadão, cantor e pastor evangélico. Ela revelou que tem passado por momentos difíceis e pediu ajuda espiritual.

“Essa foto foi do primeiro culto que fomos na semana pós BBB22 e foi incrível poder agradecer a tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e sermos abençoados pelas palavras do André Valadão. Nossa vida não tem sido “normal” nenhum único dia, estamos vivendo uma montanha-russa diária e constantes de emoções boas e ruins, todas elas vemos Deus, todas agradecemos por sermos transformados no amor e na dor”, desabafou.

Maíra causou polêmica depois de ter oferecido uma reforma no quarto de PAzinho, filho do atleta olímpico de vice-campeão do BBB22, PA. O casal havia informado que ficariam ausentes das redes sociais,mas logo em seguida voltaram atrás e retornaram para a internet.