Maíra Cardi diz que perdeu filho em 2022: 'Praticamente ninguém soube'

Nesse período ainda natalino, a ex-BBB e influenciadora digital Maíra Cardi, de 39 anos, aproveitou para dividir com seus seguidores uma reflexão de como foi o seu 2022 e revelou que, além da separação do ator Arthur Aguiar, também perdeu um bebê e teve luta contra uma depressão.

Em postagem no Instagram, a artista publicou um vídeo com uma retrospectiva em fotos do seu 2022, declarou que se jogou de cabeça em todos os desafios do ano e contou da perda do filho — sem mencionar se a criança seria de Arthur Aguiar.

"Tive minha filha na UTI e no hospital por algumas vezes, chorei muito, me decepcionei, me emocionei e aprendi a ser grata! Perdi um filho que, praticamente, ninguém soube, entrei e sai de uma depressão violenta, onde quase morri. Outra vez quase ninguém soube que eu estava lá!", completou.