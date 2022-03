Maíra Cardi critica Will Smith por tapa em Chris Rock: ‘E quando bater nela?'

Maíra Cardi não pode ver nenhuma polêmica que já quer opinar e não poupou Will Smith por ter agredido Chris Rock com um tapa durante o Oscar, na noite desse domingo (27).

A influenciar disse que a atitude de Will foi “assustadora” e chegou a insinuar possível violência doméstica por parte do ator. “Entendo ele ter se magoado com a piada IDIOTA e TRISTE! Mas a atitude dele é tão assustadora quanto a do comediante, mostra o quanto ele não é nada equilibrado! Dessa vez, ele bateu por ela, mas e quando bater nela?? Se no ao vivo e com plateia temos essa falta de inteligência emocional e na intimidade?”, questionou.

Maíra Cardi insinuando que o Will Smith poderia agredir a esposa pela atitude que ele teve em defesa dela...



Sonha em ter um marido assim, né sua biscoiteira?!

Essa mulher me desperta o mais profundo RANÇO! pic.twitter.com/eUZZXy70Uy — Vivi (@EuViviRT) March 28, 2022

No stories, Maíra continuou o discurso: “Só se falam na atitude do Smith... Piada sem graça, de mal gosto e mal feita, mas vamos falar do todo? Vamos falar da atitude do Smith que não foi legal. Óbvio, que os muitos comediantes não têm limites e fazem piadas da dor do outro e isso não é legal. Entendo quando a dor é de uma pessoa que a gente ama porque só a gente sabe o quanto aquela pessoa sofreu. A partir do momento que é ao vivo e com plateia, uma pessoa se levanta e bate na outra. Além dela perder a razão e isso é o óbvio, a gente questiona até onde vai o equilíbrio emocional dessa pessoa”, disse.

“Agora, ele está batendo por ela. E quando ele bater nela? Porque se uma pessoa levanta daquela maneira, com aquele impeto, incontrolável, sem controlar suas próprias emoções, no meio de uma premiação ao vivo, cheia de pessoas, porque ele dá um soco porque lhe faltou inteligência emocional, eu não acredito que aquilo ali tenha sido pontual. Esse possivelmente é ele na vida dele”, disparou.