Maira Cardi assume namoro com Thiago Nigro, o ‘Primo Rico’

No fim de janeiro, Thiago Niro anunciou o termino de seu casamento com Camila Ferreira. Já Maira estava solteira desde o término com Arthur Aguiar em outubro de 2022.

A coach fitness postou fotos ao lado do novo amor. “Muitos relacionamentos começam com a paixão avassaladora, mas para nós, a admiração foi o ponto de partida (…) Descobrimos que tínhamos valores e sonhos semelhantes, o que nos fez ter uma conexão muito forte desde o início”, começou.

