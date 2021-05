Mainardi anuncia demissão do Manhattan Connection após xingar convidado

Diogo Mainardi anunciou sua saída do Manhattan Connection, da TV Cultura, após 17 anos nesta terça-feira (4), depois de hostilizar mais uma vez um convidado no episódio mais recente do programa, exibido em 28 de abril.

Na mensagem, o jornalista voltou a xingar o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay. Confira:

"Desde a quarta-feira da semana passada [dia 28], quando xinguei o 'lulista' Kakay, a TV Cultura estava pressionando os produtores do Manhattan Connection, a fim de que tomassem alguma medida contra mim. Para preservar o programa, resolvi pedir demissão, que foi aceita de bom grado pela diretoria da emissora. Fiz grandes amigos nesses 17 anos. Obrigado, Lucas, Caio, Pedro e Angélica. E vai tomar no c…, Kakay", afirmou ele ao site O Antagonista.

Durante o programa, Mainardi menosprezou os comentários do convidado no programa, dizendo que “dá ânsia de vômito ouvir esse seu discurso”, disse que ele construiu sua carreira "sussurrando na orelha de ministros do STF e STJ”.

Kakay foi questionado se “absolve ou condena” o programa, e respondeu: “Eu acho esse programa quase perfeito: tem três pessoas extremamente preparadas, pessoas que vivem no mundo, e tem um mal-humorado para poder falar, gritar e xingar. Isso tudo é alegria, faz parte. O humorista que tem mau humor é tradicional. Agora, o que tem mau humor e não tem inteligência… aí vocês são muito corajosos”.

Em resposta, Mainardi citou Olavo de Carvalho e mandou o advogado: “tomar no c*”. O comentário foi censurado mas foi possível fazer a leitura labial.

O âncora, Lucas Mendes, encerrou o programa tentando se afastar do comentário do colega: “Boa noite, sem Olavo de Carvalho”.