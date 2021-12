Maiara publica texto após término com Fernando em meio a polêmica de traiçã

Maiara, da dupla com Maraísa, parece estar pronta para virar a página em 2022. A sertaneja publicou um texto neste domingo (26) falando sobre o assunto após terminar o namoro com Fernando, da dupla com Sorocaba, a quem ela acusa de traição - à qual ele nega. “A vida nos traz grandes desafios e aprendizados e tudo isso tem transformado minha vida num grande processo evolutivo", escreveu. "Resolvi aceitar a dualidade do ser humano porque todos nós acertamos e erramos, e reconheço que em 2021 tive muitos desafios e eu acredito que tudo que aconteceu me trouxe força e superação”. “Com tudo isso, eu escolho transcender essas adversidades em poderes para fazer de 2022 o melhor ano de minha vida! MP”, escreveu, citando a poeta Cora Coralina em sequência: “‘Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça.’ Cora Coralina”.

