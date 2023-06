Maiara mostra momento fofo com o novo namorado

Após muitas idas e vindas com Fernando Zor, a sertaneja Maiara parece finalmente ter deixado o ex no passado, isso porque ela mostrou um momento fofo ao lado do novo namorado, o também cantor Matheus Gabriel. Na tarde deste domingo (18), filmou enquanto eles curtiam um chamego durante uma viagem de carro.

Para completar o clima de amor na publicação, o casal ainda ouvia uma música romântica. Estava tocando no carro Tudo Me Lembra Você, de Vitor Kley.

A irmã de Maraisa assumiu o novo relacionamento na última semana, quando passou o Dia dos Namorados com o cantor. Os dois publicaram stories no mesmo lugar, em um jantar super-romântico, com direito a vinho.