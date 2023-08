Mãe do quarto filho de Poze faz apelo após críticas: ‘parem de me atacar’

Nesta quinta-feira (24), Isabelly Pereira, influenciadora que está grávida de MC Poze do Rodo, usou os stories do Instagram para rebater as acusações, críticas, xingamentos e comentários negativos que tem recebido desde que confirmou a gravidez com o funkeiro.



“As pessoas simplesmente resolveram me tirar para cristo. Eu não faço nada para ninguém, não tenho problema com ninguém, não mando indireta para ninguém, não incentivo ódio para ninguém. Vivo a minha vida como eu sempre vivi. Mesmo assim, as pessoas ficam me julgando”, iniciou ela.

De acordo com Pereira, ela não pode “largar” o Instagram, já que essa é a plataforma na qual ela trabalha, mas que, ao tentar se defender das mentiras que inventam, é rotulada como “exibida” e “biscoiteira”. “Minha vida mudou de um dia para o outro”, analisou.

A influenciadora também desmentiu que teria sido amante e que, embora a gravidez não tenha ocorrido de forma planejada, também não aconteceu como os internautas pressupõem. “Nunca me envolvi com ninguém casado”, contou, “não engravidei de uma ficada. Não foi planejado, mas também não foi da forma como vocês imaginam”.



“Se eu quisesse fama em cima de alguém, teria exposto desde quando eu o conheci. Parem de supor as coisas, parem de tentar me diminuir, parem de me atacar, por favor. Eu já não estou aguentando mais”, relatou Isabelly, que ainda afirmou que voltará a fazer terapia.