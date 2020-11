Mãe do humorista Jotinha recebe alta médica após ser internada com Covid

A mãe do humorista Jotinha, dona Teresinha César, 88, recebeu alta médica no domingo (15) após nove dias internada com complicações respiratórias causadas pelo novo coronavírus.

“Obrigado, minha gente! Um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Que Deus tome conta de vocês”, disse ela em um vídeo gravado agradecendo a torcida pela sua recuperação.

Ainda segundo o site de notícias Globo, outros membros da família que testaram positivo também estão recuperados.

Jotinha faleceu no dia 5 deste mês, vítima do vírus aos 52 anos, dois dias após ser internado em um hospital na Bahia.