Mãe do filho de Neymar, Carol Dantas, comenta gravidez de Bruna Biancardi

Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, primeiro filho de Neymar Jr., comentou a gravidez de Bruna Biancardi, anunciada pelo casal ontem.

Nos comentários do anúncio feito em conjunto por Bruna e Neymar, a influenciadora se mostrou empolgada e entregou que já sabia da notícia e conseguiu segurar o segredo. "Consegui fechar a boca graças a Deus. VEMMMMM NENE. [Emoji de coração]. Seu irmão já tá fazendo mil planos com você".



Além de ser amiga de Neymar, Carol é muito amiga de Bruna Biancardi e foi uma das responsáveis por reaproximar o casal.

A loira teve um envolvimento breve com Neymar e engravidou do jogador em 2010, dando à luz Davi Lucca em 2011. Os dois permaneceram amigos. Hoje, ela é casada com Vinicius Martinez, que também mantém uma boa relação com Neymar, e juntos os dois têm o outro irmãozinho de Davi, Valentin Martinez.

No aniversário de Neymar, a influenciadora chegou a fazer uma declaração para ele: "Trintão do papai do Davi, meu grande amigo, parceiro de vida! Você sabe o quanto desejo o melhor para você, sua felicidade é a nossa também. Nossa família te ama muito!! Feliz aniversário fofoqueiro".