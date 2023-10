Mãe descobre que filha foi morta ao ligar para o celular dela: 'Acabei de matar'

A mãe de Tallyta Costa descobriu que a filha de 24 anos foi morta por telefone ao ligar para o celular da jovem. O caso aconteceu em São Paulo.

Tallyta foi assassinada com um tiro na cabeça ao sair do trabalho.O suspeito do crime é o ex-namorado da jovem, que atendeu a ligação e falou: “Acabei de matar sua filha”.

A jovem havia ligado para mãe para falar com a filha pequena ao sair do trabalho, mas ao chegar na parada de ônibus encontrou com o ex-namorado e os dois começaram uma discussão. Tallyta foi baleada na cabeça e morreu no local.

Após o crime, a mãe dela ligou para o telefone da filha e descobriu o crime. O suspeito não teve o nome divulgado e está foragido.

Tallyta deixa dois filhos pequenos, um deles é um bebê fruto do relacionamento com o suspeito. Os ficaram juntos por dois anos, mas Tallyta terminou com ele após ser agredida.