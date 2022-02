Mãe de Whindersson Nunes pede desculpas em textão após criticar Luísa Sonza

A mãe do humorista recebeu críticas após detonar as ex-noras, e Whindersson também reprovou as falas da mãe, afirmando que estava “morrendo de vergonha” e que tomou providências para a entrevista não ir ao ar na íntegra. Ele afirmou que a mãe foi usada para falar sobre a sua vida.

Valdenice Nunes, mãe de Whindersson Nunes, divulgou um texto nesta quinta-feira (23) pedindo desculpas após criticar as ex-mulheres do seu filho, Luísa Sonza e Maria Lina Deggan, em entrevista a um podcast.

