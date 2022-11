Mãe de Paulo Gustavo, Dea Lúcia manda recado para Neymar na Copa: 'Não levar tombo'

Um momento de saia justa foi registrado neste domingo (20), durante o programa Domingão com Huck, na TV Globo, que teve a participação do goleiro Alisson e do volante Casemiro, diretamente do Catar, país sede da Copa do Mundo. Os jogadores da seleção brasileira participaram do programa ao vivo e em determinado momento a mãe do ator e comediante Paulo Gustavo, Dea Lúcia, fez um pedido inusitado para Casemiro, para que ele desse um recado a Neymar.

No pedido de recado ela acabou fazendo uma brincadeira com a fama de cai-cai de Neymar. "Vou fazer um pedido pra ele. A vovó Deia vai pedir a você pra você falar pro Neymar não levar tombo, pra ele fazer gol", disse dona Dea para Casemiro.

O momento fez com que a plateia desse uma gargalhada. “Botei ele numa rabuda”, completou Dea Lúcia após perceber que os jogadores e Luciano Huck ficaram em silêncio.