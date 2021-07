Mãe de Medina comenta suposta gravidez de Yasmin e diz que ‘morre de preguiça' do assunto 'netos'

Além de ter problemas com Yasmin, Simone Medina também tem uma briga pública com a outra nora, Bruna, mulher de Felipe Medina. Ela já é avó da pequena Ana Lua, filha do casal.

A mãe de Medina, no entanto, não acredita na teoria de que o motivo do casal fazer questão de estar junto é que Yasmin tenha engravidado: “Ela queria ir junto e proibiram, pronto. Tem que aceitar”, alfinetou Simone.

Ela comentou o assunto ao falar sobre a suposta gravidez de Yasmin Brunet, cujos rumores começaram em meio à insistência do surfista em levar a mulher com ele para o Japão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.