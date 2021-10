Mãe de Medina ataca Yasmin e a compara a atriz pornô, diz colunista

"Ah, eu me esqueci. Recebi um vídeo da Yasmin fazendo uma chup***. Tenho até vergonha de reproduzir a palavra. Ela estava bem louca em uma festa no condomínio dela no Rio. Novinha! Bêbada, no estacionamento, fazendo isso num cara e depois vomitando", completou.

O colunista divulgou um print - conseguido com amigos do surfista - da última mensagem de Simone ao filho. Além de ofensas a Yasmin e sua mãe, Luiza Brunet, Simone afirmou ter "pena da falta de espirito" de Gabriel e mandou o filho "se ocupar em crescer de verdade".

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O relacionamento entre Gabriel Medina e sua mãe, Simone, segue conturbado. Em conversa entre eles divulgada pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, Simone comparou Yasmin Brunet, esposa do surfista, a uma "atriz pornô" e afirmou ter vídeo da modelo "fazendo chu****".

