Mãe de MC Guimê acusa Lexa de traição: ‘é corno há dois anos’

A mãe de MC Guimê, Maria Cristina, acusou Lexa de traição e disse que a funkeira traiu o cantor com o seu bailarino, já apontado como pivô do término do casamento dos cantores.

“Não compare (o término deles com o de outra pessoa) pois Lexa sai com o bailarino há dois anos”, teria respondido Mariah no comentário de uma fã da funkeira.

As falas da mãe do MC foram reforçadas por Leo Dias durante o programa Fofocalizando, do SBT. “A mãe do Guimê falou a seguinte frase: 'Meu filho é corno há dois anos'. Há dois anos. Não é que deu [traiu], ela dá. É corriqueiramente. Soube tudo agora”, disse o jornalista.

Lexa anunciou o fim do casamento com Guimê na última quinta-feira (21) em comunicado nas redes sociais. No fim de semana, sugiram boatos de que a funkeira teria traído o ex-BBB com um de seus bailarinos, Gabriel Felinto.