Mãe de Marília Mendonça se revolta com piada sobre a cantora: 'ridícula'

"Não se preocupa, gente, se ela não tem coração, se ela não está nem aí, se não está nem aí com a dor de ninguém, se não tem empatia... Uma hora pode ser o filho dela ou a mãe dela. Daí, vamos ver se ela vai gostar que alguém faça piada. E não que eu desejo isso pra ela, porque ela está plantando, tá bom? E não é só ela, não. Tem um monte humorista bosta aí que está fazendo piadinha com o nome da minha filha, entendeu?", finalizou.

"Gente, por favor, quanta gente está querendo like, quantas pessoas que não fazem sucesso nenhum na vida e usam o nome de outras pessoas. Para com isso! E mais uma coisinha: uma hora a conta chega", alertou.

