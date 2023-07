Mãe de Marília Mendonça relata sonho emocionante com a filha

Marília Mendonça morreu em novembro de 2021, aos 26 anos, após um acidente área que matou outras quatro pessoas. A cantora deixou o filho Leo, fruto do relacionamento com o cantor Murilo Huff.

"E eu falei: 'morto não volta, muito menos para abraçar'. Ela falou: 'mãe, eu não estou aparecendo pra você, eu tô no seu sonho, Deus me mandou vir aqui pra te dar um abraço. E foi profundo, porque aí não era um sonho mais, era um revelação” , contou.

"Numa época muito sofrida da minha vida, eu cochilei. No que eu deitei, uma luz muito grande, ela com os braços abertos, o cabelo preso, ela falava: “vem mãe, me dá um abraço” , relembrou em conversa com o jornalista Leo Dias.

