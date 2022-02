Mãe de Maria se pronuncia sobre expulsão da filha do BBB22

Em suas redes sociais, a mãe da ex-sister afirmou que dará acolhimento à atriz. “A gente não precisa de mais linchamiento, ela já vai ter as consequências dos atos dela… Então espero que vocês reflitam também como as pessoas pegam pesado no Instagram em relação ao outro. E que ela venha para onde ela sabe que vai encontrar amor e acolhimento”, afirmou.

Alba Michele, mãe da Maria se pronunciou sobre a expulsão da filha do BBB22 através de seus stores. “A gente não precisa de mais linchamiento, ela já vai ter as consequências dos atos dela…” Nossa Maria precisa de amor agora, vamos espalhar amor! #TeamMaria #BBB22 pic.twitter.com/9i6Ccd0guW

Alba Michele, mãe de Maria do BBB22, se pronunciou sobre a expulsão da filha do reality.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.