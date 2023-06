Mãe de João Gomes comemora gravidez após polêmica com a nora

Na ocasião, Kátia descreveu Ary como imatura e preguiçosa, mas agora, diante da notícia da gravidez, ela escolheu se concentrar no momento especial e deixar as diferenças de lado. João e Ary chegaram a se separar brevemente, mas reataram após cerca de um mês.

"Eu renasci quando soube que vou ser avó, ganhei um sentido completamente novo de viver.", admitiu Kátia. Ela também parabenizou o filho e a nora, Ary, enquanto expressava o desejo de acompanhar cada passo do bebê e oferecer apoio em todas as jornadas da vida.

Em uma postagem nos Stories do Instagram, Kátia expressou emoção com a notícia e compartilhou um print de um momento de lágrimas quando soube, por meio de um vídeo, que o filho seria pai.

Ary Mirelle, de 22 anos, e o renomado cantor João Gomes, de 20, anunciaram a alegria da chegada do primeiro filho nesta quarta-feira (7). O anúncio foi feito por meio do Instagram, e a notícia foi recebida com entusiasmo pela mãe do cantor, Kátia Gomes, que superou divergências anteriores e celebrou o momento especial.

