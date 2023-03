Mãe de Gabi Brandt descobre câncer e faz desabafo emocionante

Silvia Nunes, mãe de Gabi Brandt, revelou que foi diagnosticada com câncer. Em um vídeo emocionante, Silvia relata como descobriu o linfoma e o tratamento.

A mãe da influencer fez exames após perceber uma parte mais saliente no pescoço. "Quando estava no Rio, cheguei a comentar aqui que estava com um negócio esquisito no pescoço. Nasceu do dia para a noite. Cheguei no Rio dia quatorze, e no dia quinze amanheci com o negócio no pescoço esquisitíssimo. Chegamos a ir na emergência, no Rio, mas não deu nada. Chegando em Rio Preto, fiz exames mais profundos, melhores. Fiz biópsia e deu que estou com linfoma", contou.

"Estou tremendo, porque a gente vai relembrando e passando um filme na cabeça. No dia em que saiu a biópsia não tive coragem de abrir. Peguei o envelope e entreguei para o médico. Ele abriu e disse: 'É um linfoma, você vai ter que fazer quimioterapia. Vamos ter que começar já'. Eu comecei a tremer. Aquele minuto, aquele momento foi como se tivesse caído em uma piscina muito profunda. Dentro da água. Eu não conseguia ouvir o que o médico falava, só tremia. A minha mãe me acalmou e falou: 'Respira, calma’”.

Silvia já iniciou o tratamento e vem se sentindo mal com a medicação. "No dia quatorze fiz a minha primeira químio. Sofri. Quando tive câncer de colo de útero em 2013, só fiz radioterapia e cirurgia. Quando o médico falou em químio vermelha, deu desespero. Fiz a primeira, passei bem mal. Dias depois, não estou mais nem contando. Agora a gente passa a viver um dia por vez. Estou bem melhor”.

"Fiz todo o procedimento que precisava, fiz todos os exames em trinta dias. Fui em médicos e fiz todos os exames possíveis. Vou fazer uma sequência de quatro quimioterapias, e depois farei Pet-Scan. Depois decidiremos quantas mais vou fazer. Um dia por vez. Às vezes acordo super bem, como estou agora, e termino o dia na emergência. É um negócio maluco, muito doido”, desbafou.

"Estou me cuidando. É um processo desgastante, não é fácil. Mas estou me cuidando. Acredito muito na cura, sei que Deus é maravilhoso comigo todo o tempo. A vida é incrível. Às vezes acontece uma coisa ou outra, mas estamos aqui firmes e fortes. Estou super bem hoje, me preparando para a próxima. Amanhã tomarei mais injeções. Quero muito poder estar presente no nascimento do bebê número três. Esse amor que faz ter forças. O amor pela minha família, meus filhos, meus netinhos, meus amigos. Isso que move a gente, esse problema não é maior que eu e não vai me vencer”, pontuou.