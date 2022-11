Mãe de Andressa Urach detona genro: ‘está trancada, sem poder se defender’

A mãe de Andressa Urach, Marisete De Faveri, voltou as redes sociais para falar sobre a internação da filha. No desabafo, ela detonou o genro Thiago Lopes e rebateu as declarações dele.

“Ela está trancada, sem poder se defender. Não concordo com nada que ele falou. Acordamos que só falaríamos depois que ela saísse. Ela está bem, sendo tratada, com acompanhamento médico, com os devidos medicamentos. Antes estava sendo privada de tomar os medicamentos, porque Thiago acha que é frescura, preguiça”, iniciou.

O gatilho para o surto, segundo a mãe, veio após Urach fazer um curso de regressão. "As pessoas me perguntam do gatilho e acho que tiveram vários, mas não me acho no direito de falar. Na semana que ela esteve aqui em Porto Alegre, ela teve um curso que faz regressão e isso mexeu com o psicológico dela. Quando fui buscá-la, nós fomos do curso pro hospital. Ela foi internada, a pressão dela estava altíssima, 20x19, foi tratada, medicada, passamos a noite lá no hospital e no sábado o médico fez a avaliação, ela estava bem, e ele liberou”, explicou Marisete.

A mãe de Andressa também afirmou que a decisão de expor a situação da modelo e a internação foram realizadas por Thiago sem o consentimento da família.

"Thiago disse que ela teve um surto, que ia interná-la, aí eu disse que estava indo pra lá e ele disse que já tinha chamado a ambulância. Fui pro hospital, cheguei lá e não consegui vê-la. Thiago já tinha assinado tudo e só consegui falar com a médica que estava de plantão”, acrescentou.

No longo desabafo, Marisete agradeceu as mensagens de apoio e disse que atualizaria o caso com informações oficiais.

