Mãe da filha de MC Kevin solta o verbo contra Deolane: ‘enfia no c*’

O clima esquentou entre Deolane Bezerra e Evelin Gusmão. As duas estavam trocando farpas sem citar uma a outra, mas agora escancararam a briga publicamente.

Deolane publicou uma conversa com Evelin na qual diz para ela cuidar da filha com piolho. Não demorou muito e Evelin rebateu falando que nenhum mãe ia gostar de ouvir que a filha é piolhenta.

Em seguida, Evelin deixa claro que a briga é por conta de um carro e diz que irá devolver. Além disso, ela ameaça processar Deolane por ter falado da filha.

“Você é um lixo de mulher. Que mãe que aceita que a mulher que chega na vida do pai do seu filho, que afastou [a filha do pai]. Essas fotos que você posta da minha filha… você é mentirosa. Pega esse carro e enfia no seu c*. Agradeço a dona Valquiria, que inclusive você ta brigando com ela também”, disse Evelin.

“Uma mãe falar isso para uma criança tem problema mental. A família dele sempre me elogiou como mãe. O carro tá aqui Deolane, eu vou conversar com meu advogado porque eu não preciso. Você é uma vergonha”, disse.