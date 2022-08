Maddu Magalhães, ex de Felipe Neto, expõe término e diz que foi traída e ameaçada pelo youtuber

Maddu Magalhães comentou sobre o término de seu namoro com Felipe Neto. A atriz afirmou que teve traição de ambas as partes e ainda que sofreu ameaças do youtuber.

"Foi um processo muito difícil, éramos 2 crianças. Fomos morar juntos muito rápido. Nenhum dos dois teve comportamentos que hoje, adultos e maduros, teriam”, iniciou.

"Houve traição, da minha parte e também houve da dele. O que mais me magoa nessa história toda é a maneira como ele me critica por uma coisa que ele também fez. É só por que eu sou mulher? Eu acho isso muito pesado”.

Maddu contou ainda que traiu Felipe Neto com uma mulher. “Não tive coragem de trair com um homem”, acrescentou. “Ele acha que traí ele mais vezes do que de fato traí, ele tem uma história na cabeça dele que não aconteceu”.

“O Felipe é uma pessoa legal, ele é legal, mas ele tem uma característica de: ou você está do meu lado ou está contra mim. Ele é 8 ou 80, quando ele começa a achar que alguém está contra ele, ele treta, ele briga, ele tira da vida, e foi isso que ele fez comigo. Eu respeito, seria amiga dele facilmente. O Felipe é uma pessoa muito legal, eu admiro muito ele e eu queria que não tivesse terminado dessa forma, sabe, com tanta mágoa”, contou.

A influencer e o youtuber chegaram a morar juntos e terminaram em 2015.