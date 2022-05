Luz que não se apaga surge no meio do palco em homenagem a Domingos Montagner

A homenagem a Domingos Montagner foi repleta de emoção com direito a uma coincidência divina no palco do Teatro Sesi, em São Paulo, na noite da quarta-feira. O evento marca o lançamento da biografia do ator, "O espetáculo não para", e uma apresentação da peça "A noite dos Palhaços Mudos", da companhia criada por Domingos, e contou com a presença da família e de amigos do ator.

De acordo com o jornal Extra, durante um ensaio à tarde algumas horas antes do início do espetáculo, um foco de luz surgiu bem no centro do palco e não se apagava, mesmo com a equipe técnica se esforçando para que ele sumisse, para não atrapalhar as cenas que são todas na penumbra. Com as tentativas falhas de apagar a luz insistente, a peça quase foi cancelada.

Quando o espetáculo já estava com 40 minutos de atraso, às 19h40, com mais de 300 pessoas aguardando, finalmente a situação foi resolvida.

Mas para os entes queridos do ator e os integrantes da La Mínima, a luz foi uma coincidência divina. Além dessa emoção, o espetáculo em si terminou sendo fortemente aplaudido, recheado de lágrimas dos fãs, da viúva Luciana Lima e de Fernando Sampaio. Também estiveram presentes os filhos do artista e outros famosos, incluindo Camila Pitanga, que viu o ator desaparecer das águas do Rio São Francisco.

Neste ano, a morte do ator completa 6 anos. Ele faleceu enquanto nadava no rio durante um intervalo das gravações da novela "Velho Chico" (TV Globo).