Luva de Pedreiro troca casinha por mansão e alfineta ex-empresário

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, mostrou sua nova casa em publicação no Instagram, nesta segunda-feira (4). O influencer, que antes morava em Quijingue, no interior da Bahia, recebeu as chaves da nova casa, uma mansão no litoral de Pernambuco, depois que Falcão, um dos maiores nomes do futsal mundial, passou a agenciar sua carreira.

"Na minha nova casa só existe uma regra: liberdade. E daqui pra frente ninguém mais vai me calar! Hoje estou podendo dar conforto para os meus pais, retribuir a luta deles de todos esses anos de batalha", escreveu Iran, alfinetando o ex-empresário Allan Jesus.

"Obrigado pelo apoio de todos durante esses dias difíceis, vocês são minha tropa, fazem parte de todas as minhas conquistas e sempre vão fazer, sem vocês o cara da Luva de Pedreiro não existe. Jamais vão calar nossa voz, somos INCALÁVEIS", concluiu.

As imagens mostram um imóvel de dois andares, com direito à piscina.

De acordo com o Fantástico, o imóvel foi alugado com a ajuda dos novos empresários do 'fenômeno' da internet.

No mês passado, o colunista Léo Dias, do Metrópoles, mostrou como era a casa de Luva de Pedreiro na Bahia, mesmo após o sucesso do influencer nas redes sociais -e os contratos que ele assinou nos últimos meses.

Luva de Pedreiro e seu ex-empresário Allan Jesus tiveram episódios conturbados nas últimas semanas. Durante uma live no Instagram, Iran Ferreira afirmou que faria uma pausa na carreira, e parou de seguir o empresário no dia seguinte. A polêmica se reforçou após um texto publicado no site Metrópoles revelar que Luva possuía, em duas contas bancárias, saldos com valores em torno de R$ 7.500, considerados irrisórios devido aos seus patrocínios e o alcance de suas contas nas redes sociais.

Como resposta, Allan Jesus disse que as informações eram levianas, e apuradas de maneira seletiva. Uma reportagem do UOL Esporte da última sexta-feira (24) apontou, a partir de dados obtidos na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, que o influenciador não possui controle total da empresa criada para gerir sua carreira e os recursos obtidos em contratos de publicidade.

A fatia de Iran Ferreira na Cara da Luva de Pedreiro Produções Artísticas SPE LTDA é de 45%, como mostrou o texto, enquanto Allan Jesus e o influenciador Victor Melo, juntos, somam 55% da empresa. Procurado para explicar a divisão da sociedade, Jesus não respondeu.