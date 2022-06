Luva de Pedreiro faz live irritado com cobranças e anuncia pausa nos vídeos

Iran Ferreira, nome de batismo do influencer, fez sucesso nas redes sociais com o bordão: “Receba”. Ele publica vídeos mostrando seu talento com a bola e já chegou a conhecer Neymar Jr. Atualmente, ele possui mais 14 milhões de seguidores.

Alguns seguidores perguntaram se o influencer estava insatisfeito com o empresário ou com a assessoria, mas ele não respondeu.

O influenciador Luva de Pedreiro fez uma live irritado neste domingo (19) com as cobranças nas redes sociais e anunciou a pausa nos vídeos.

