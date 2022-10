Luva de Pedreiro é 1º influencer brasileiro a participar da Bola de Ouro

"Fiz uma gravação que nunca teve na história do Brasil. Vai sair em todo o lugar, com os maiores do mundo. A dica que posso dar é que tem 10 bolas de ouro embrenhadas no meio. São duas pessoas que juntas somam essas 10. E eu tô aí no meio, graças a Deus pai", disse.

Em entrevista ao site UOL no dia 7 de setembro, Iran deu alguns detalhes sobre um projeto, sem revelar que era a presença na cerimônia do prêmio Bola de Ouro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.