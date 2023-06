Lula volta a relativizar regime de Nicolás Maduro, governo define meta para inflação e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula volta a relativizar regime de Nicolás Maduro, governo define meta contínua de 3% para inflação, surto de sarna entre afegãos no aeroporto de Guarulhos e outras notícias para começar esta sexta-feira (30).

GOVERNO LULA

Conceito de democracia é relativo, diz Lula sobre ditadura da Venezuela. Presidente volta a relativizar denúncias contra Maduro depois de dizer que elas fazem parte de uma 'narrativa'.

GOVERNO LULA

PF gastou até aqui R$ 9,8 milhões em diárias e passagens com segurança de Lula. Mesmo após gastos milionários, corporação perdeu coordenação da segurança para o GSI.

JUSTIÇA

TSE caminha para tornar Bolsonaro inelegível por uso da Presidência para deslegitimar eleições. Três dos ministros até o momento consideraram que ataques ao sistema eleitoral têm gravidade suficiente para condenação.

JUSTIÇA

Bolsonaro alfineta Moraes antes de voto no TSE e fala em Deus tocar seu coração. Ex-presidente afirmou que não quer se tornar inelegível e que pensa em se candidatar ao Senado.

ECONOMIA

Governo muda sistema de metas de inflação após 24 anos e define alvo contínuo de 3%. Mudança no formato vale a partir de 2025 e substitui medição ao fim de cada ano.

MERCADO

Volkswagen enfrenta dificuldade para distribuir carros acumulados nos pátios. Montadora vê escassez de caminhões-cegonha com negócios sendo fechados em grandes volumes.

MERCADO

Caixa anuncia adesão ao Desenrola; BB, Itaú, Bradesco e Santander também participarão. Adesão de instituições financeiras já pode ser feita; entrada de devedores deve começar em setembro.

MUNDO

Surto de sarna entre afegãos no aeroporto de Guarulhos escala crise migratória. Episódio joga luz nas precárias condições de higiene às quais estão submetidos migrantes que fogem do regime talibã.

MUNDO

Suprema Corte dos EUA veta uso de raça como critério de admissão em universidades. Decisão considera ilegal uso de ações afirmativas para incentivar minorias no ensino superior.

MERCADO

Shein vai começar a produzir peças no Rio Grande do Norte em julho. Governadora também afirma que estado entrou no programa de equilíbrio fiscal.

LIVROS

Livraria Cultura reverte falência com liminar no STJ e pode reabrir suas unidades. Medida foi homologada a pedido do ministro Raul Araújo e vale para lojas da empresa em São Paulo e em Porto Alegre.

CELEBRIDADES

STJ atende suposto namorado de Gugu e suspende ação de Rose por união estável. Ministra afirma que 'há descompasso processual', uma vez que a ação movida por Thiago Salvático foi extinta 'sem resolução do mérito' enquanto processo de Rose está em estágio avançado.

CULTURA

Madonna estaria vomitando sem parar e sem sair da cama, segundo portal. Cantora teria demorado para pedir ajuda médica com medo de prejudicar a turnê, o que teria permitido que infecção piorasse.