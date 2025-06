SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula tem queda e empata com Tarcísio no 2º turno, diz Datafolha, Caso Leo Lins reflete apagão no humor e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (5).

Datafolha: Lula lidera cenários de 1º turno e empata com Tarcísio no 2º. Presidente perde a vantagem que tinha sobre nomes da direita no tira-teima em 2026.

Lula (46%) e Bolsonaro (43%) lideram rejeição; índice de Tarcísio é de 15%. Petista aparece à frente numericamente em cenário de empate técnico com ex-presidente.

Lula vai tentar costurar neutralidade de aliados de centro e de direita em 2026. Ideia é reduzir danos, já que, por ora, é dado como certo que União Brasil, PSD, MDB, PP e Republicanos não apoiarão reeleição.

Flávio diz que candidato de Bolsonaro terá de garantir que STF não derrube indulto, mesmo à força. Senador diz que cenário já seria de ditadura do judiciário e defende anistia como 'saída honrosa' a todos, inclusive para Moraes.

Entenda o apagão do humor na TV, com medo de irritar o público à esquerda e à direita. Condenação de Leo Lins pode frear retomada da produção em canais como a Globo, que tenta reconquistar patrocinadores.

Ataque ao Irã não foi nada perto do que virá, diz Israel. Bombardeios de lado a lado continuam, e 60 morrem na capital iraniana; Teerã vai queimar, ameaça ministro

'Nossos soldados irão até você, e sua derrota será certa', diz Trump em desfile militar sob protestos. Exibição de soldados e armamento das Forças em Washington se dá horas depois de assassinato de deputada estadual em Minnesota.

Vítimas da gangue da bicicleta relatam trauma de usar celular na rua. Ladrões focam em aglomerações e atuam em bando para evitar flagrantes.

Lula ouve cobrança por emendas em reunião com Motta e Lira sobre pacote de aumento de impostos. Encontro no Palácio da Alvorada teve presença de ministros, mas Haddad não foi chamado.

Sob restrições, Congonhas perde movimentação de jatinhos, e outros aeroportos de SP ganham força. Terminal na capital paulista proibiu presença de aeronaves executivas na pista principal e reduziu slots da aviação geral

Empresas colocam pé no freio nas ações de marketing no Brasil para o mês do orgulho LGBTQIA+. Contratação de influenciadores da comunidade para campanhas despenca; mercado vê efeito da polarização.

Homens vão a retiro espiritual para lidar com repressão sexual e dificuldade de afeto. Com técnicas de expressão corporal e neotantra, curso para gays e bissexuais pode custar até R$ 20 mil.

Bienal do Livro lota no sábado, mas fica mais confortável em espaço maior.

Marcha da Maconha debate criminalização do funk e violência policial nas periferias. Manifestantes percorreram a Avenida Paulista, neste sábado (14), pela legalização do uso da cannabis.

Criança de 2 anos atira e mata mãe enquanto brincava com arma do pai em MS. Marido da vítima tem licença para portar pistola e será investigado por homicídio culposo, diz polícia

Deputada estadual democrata e marido são mortos por atirador vestido de policial nos EUA. A deputada estadual Melissa Hortman e seu marido, Mark, foram mortos, e o senador estadual John Hoffman e sua esposa foram feridos.