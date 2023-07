Lula quer fechar clubes de tiro privados, Tarcísio acumula recuos sob pressão e outras notícias do dia

Polícia usou reconhecimento facial para encontrar suspeito de matar torcedora do Palmeiras. Homem foi preso nesta terça (25) no Rio; segundo apuração, imagens indicam que apenas o flamenguista teria arremessado garrafa na direção da vítima.

Dilma se reúne com Putin antes de cúpula Rússia-África. Ex-presidente dirige o banco do Brics, que líder russo quer usar para aumentar sua influência.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.