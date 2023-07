Lula lamenta a morte de Zé Celso

O artista participou do grupo fundador do Teatro Oficina —também formado por Renato Borghi, Fauzi Arap, Etty Fraser, Amir Haddad e Ronaldo Daniel—, que se tornaria símbolo do teatro brasileiro.

O presidente exaltou a importância de Zé Celso para as artes brasileiras. "José Celso Martinez Correa, ou Zé Celso, como sempre foi chamado carinhosamente, foi por toda a sua vida um artista que buscou a inovação e a renovação do teatro".

SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) lamentou a morte do dramaturgo Zé Celso, nesta quinta-feira (6). O artista não resistiu a uma internação após ter 53% do corpo queimado em um incêndio em seu apartamento em São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.