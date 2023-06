Lula indica Zanin ao STF e outras notícias desta sexta-feira

Lira avisa que irá congelar projetos de Lula até governo mudar relação com deputados. Presidente da Câmara e líderes do centrão sinalizam que vão continuar pressionando Planalto a buscar soluções céleres para atender pedidos da Casa.

Lula diz que só fará reforma ministerial se houver uma 'catástrofe'. Declaração ocorre em meio à pressão do centrão por mais espaço no governo.

Rosa Weber critica falta de mais mulheres no STF em dia de indicação de Zanin. Declarações da presidente do tribunal ocorrem durante reunião com presidente da Finlândia.

Cofre achado pela PF em operação contra aliados de Lira tinha R$ 4,4 mi em dinheiro vivo. Polícia Federal mirou aliados do presidente da Câmara em operação que investiga fraude com kit de robótica.

