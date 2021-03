Lula comenta intimação de Felipe Neto por crítica a Bolsonaro e ele reage

Após anunciar que foi intimado pela polícia após chamar Jair Bolsonaro de “genocida” e precisar depor em uma investigação de “crime contra a segurança nacional”, na ação tomada pelo vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Neto recebeu uma onda de manifestações de apoio de internautas, famosos e outras personalidades. A intimação acabou impulsionando uma onda de menções ao termo "Bolsonaro genocida" no Twitter.

Em resposta à mensagem do ex-presidente, Felipe Neto escreveu: "Passei mais de 5 anos atacando o Lula. Nunca recebi sequer uma notificação. Nunca tentou me silenciar. Isso diz muito.”.

