Lula acena a PP e Republicanos, Cid fica em silêncio em CPI e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lula acena a PP e Republicanos, Cid fica em silêncio em CPI do 8/1, preços caem pela primeira vez em nove meses e outras notícias para começar esta quarta-feira (12).

GOVERNO LULA

Lula autoriza negociar Caixa e Funasa e discute trocas em bloco com centrão. Petista acena a PP e Republicanos; Desenvolvimento Social e Esporte também estão na mira de partidos.

JUSTIÇA

Cid vai à CPI do 8/1 fardado, relativiza suas atribuições sob Bolsonaro e fica em silêncio. Militar diz ter sido orientado pela defesa a usar habeas corpus; presidente da comissão diz que acionará Supremo.

FORÇAS ARMADAS

Acusações de assédio sexual atingem coronéis da Aeronáutica. Ações ou inquéritos miram ao menos 17 oficiais das Forças Armadas, incluindo tenente da Guarda Presidencial.

BANCO CENTRAL

Em live, Lula diz que Campos Neto é 'tinhoso' e que taxa de juros tem que cair. Presidente afirmou que a inflação está caindo e que 'logo, logo' os juros também devem ser reduzidos.

INFLAÇÃO

Preços caem pela 1ª vez em 9 meses, e IPCA tem maior queda para junho desde 2017. Alta acumulada em 12 meses desacelera a 3,16%, menor nível desde setembro de 2020, diz IBGE.

CANNABIS MEDICINAL

Governo quer regular plantio de Cannabis para fins medicinais no Brasil. Responsável pela área no Ministério da Justiça, Marta Machado afirma que essa será uma das pautas prioritárias do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas.

GUERRA DA UCRÂNIA

Zelenski pressiona, mas fracassa em convencer Otan a admitir Ucrânia. Presidente diz que falta de cronograma é absurda; aliança diz que futuro do país é no grupo.

AMBIENTE

Cientistas sugerem lago no Canadá como marca do começo do Antropoceno, a época dos humanos. Lago Crawford foi escolhido por grupo técnico entre 12 locais; aprovação como referência depende de análises.

CRACOLÂNDIA

Usuários de drogas atacam ônibus e caminhões na cracolândia. Grupo cercou coletivo no centro de SP e saqueou bebidas; duas pessoas foram presas.

MUNDO

Leslie Van Houten, seguidora de Charles Manson, deixa cadeia depois de 53 anos. Condenada a prisão perpétua, americana hoje com 73 anos passará para o regime de liberdade condicional.

AMBIENTE

Litoral norte de São Paulo tem recorde de passagem de baleias jubarte. Segundo instituto, mais de 300 foram vistas nas regiões de Ilhabela e São Sebastião nas últimas semanas.

MUNDO

Passageiros do submarino notaram falha 1 min antes de implosão, diz especialista. Segundo José Luis Martín, engenheiro que trabalhou nesse tipo de veículo, falha elétrica pode ter desestabilizado Titan.