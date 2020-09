Luíza Sonza surge com visual natural no México e reprova: 'cara de chata'

A cantora Luísa Sonza surgiu nesta segunda-feira (28), nos stories do Instagram, exibindo seus fios naturais, durante viagem no México.

De cabelo curtinho, a cantora não durou muito tempo para "correr para o aplique". Aos risos, ela brincou com a equipe: "Não dá, fico com cara de senhora, muito séria". Pouco depois, a cantora completou: "chata, fico com cara de chata".

Luísa viajou no domingo (27), para o México e deixou fãs eufóricos, que acreditam que a loira esteja preparando uma parceria com Danna Paola, atriz de Elite e cantora.

Cantora brincou: "Cara de chata" - Foto: Reprodução