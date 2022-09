Luiza Ambiel e Rico Melquiades armam barraco nos bastidores da Record; vídeo

No programa ao vivo, os dois discutiram e Luiza alfinetou Rico afirmando que a sua versão de A Fazenda "flopou", ao contrário da dela. Rico disparou que o que rendeu na temporada de Luiza foi Jojo Todynho. Ticiane Pinheiro tentou acalmar os ânimos dos dois mas Rico continuou irritado rebatendo a ex-banheira do Gugu.

Os dois já começaram a discutir durante a maquiagem. O assessor de Rico postou um trecho da briga no Twitter. A discussão era sobre a música do Raça Negra que o campeão do reality show disse que não foi feita para Luiza.

