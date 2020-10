Luiza Ambiel bate-boca com Fabíola Gadelha e abandona gravação de programa

Última eliminada de A Fazenda, Luiza Ambiel teve uma participação polêmica no reality. A musa da banheira do Gugu, participou das gravações do programa de Rodrigo Faro, nesta sexta-feira (23), e foi confrontada sobre suas atitudes.

O humorista Victor Sarro compartilhou com os seguidores as tretas que rolaram nos bastidores, sem dar muita informação. Nos stories, ele contou que Luiza e Fabíola Gadelha tiveram uma discussão, que a ex-peoa deu bronca no Rodrigo Faro e que ela chegou a abandonar o estúdio no meio da gravação.

A peoa também discutiu com Sabrina Sato. No vídeo que circula pelas redes sociais, a atriz exaltada não deixou a apresentadora terminar de falar.