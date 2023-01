Luiz Bacci detona ausência de jogadores brasileiros em velório de Pelé

O apresentador do Cidade Alerta, Luiz Bacci, detonou a ausência de jogadores brasileiros de futebol no velório de Pelé. O Rei do Futebol está sendo velado na Vila Belmiro, em Santos.

“Nenhum dos ídolos atuais do futebol brasileiro no velório de Pelé o comentário foi de Cosme, do portal R7 agora pouco no Cidade Alerta e foi o verdadeiro tapa na cara pra esses jogadores. Você não viu nenhum ídolo atual do futebol brasileiro no velório", começou o apresentador.

Em seguida, ele falou que os craques só aparecem em eventos quando recebem cachê.

"Quando tem cachê, jogadores aparecem, fazem homenagens pela redes sociais, mas agora ocupar uma das cadeiras ao lado do caixão como forma de homenagem e prestígio a toda a história do Pelé. Você não viu ninguém", completou Bacci.